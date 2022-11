Massimiliano Gallo | chi è | età | carriera | chi è la moglie | vita privata | figli | Instagram

(Di domenica 6 novembre 2022)è un attore e cantante italiano che deve la sua formazione professionale ad artisti come Carlo Croccolo e ai fratelli Giuffrè. Ha iniziato in teatro e solo in seguito è approdato al cinema. Ma la verità è cheo d’arte, il papà Nunzio era un cantante napoletano assai noto e la mamma Bianca Maria un’attrice di teatro. Dal 20 ottobreè su Rai 1 nei panni di Vincenzo Malinconico, l’avvocato di insuccesso: serie tv che prenderà il via tra poche settimane. E oggi si racconterà ai microfoni di Mara Venier a Domenica In: dallaalla. View this post onA post shared by ...

L'attore, protagonista della fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l'indimenticabile Nunzio, vincitore ...Passando invece alla musica, Venier ospita il cantautore Maurizio Vandelli , per poi intervistare, che interpreta Vincenzo Malinconico nell'omonima fiction di successo, e Iva ...Massimiliano Gallo a Domenica In . Nello storico rotocalco di Rai1 condotto da Mara Venier l'attore interverrà per raccontare i suoi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...