Marco Bellavia tornerà al GF Vip? La scelta della produzione

Il bullismo ricevuto daall'interno della Casa del GF Vip ha rappresentato una delle pagine più tristi di questa settima edizione. Purtroppo quella serie di episodi con la conseguente uscita dalla Casa di ...GF Vip, Pamela Prati parla della sua attrazione per: "Come se lo conoscessi da tempo, era sempre dalla mia L'articolo GF Vip, Pamela Prati e l'attrazione per: "Era sempre dalla mia parte" proviene da True ...Dayane Mello era in trattative per entrare nella Casa del GF Vip, ma il caso Bellavia le ha fatto cambiare idea.Marco Bellavia perdona ufficialmente Ginevra Lamborghini: la reazione dell'ex Vippona dopo le parole del conduttore.