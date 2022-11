Maratona New York 2022 | risultati e classifica | trionfo Kenya con Lokedi e Chebet Meucci ottavo

(Di domenica 6 novembre 2022) La keniota Sharon, al debutto, vince la gara femminile delladi Newin 2h23’23 e diventa l’ottava atleta a trionfare all’esordio nella rassegna. Secondo posto per la israeliana Salpeter, davanti all’etiope Gebreslase. Quarto posto per Edna Kiplagat, prossima ai 43 anni. La migliore statunitense è Aliphine Tuliamuk, settima. Al maschile trionfa Evansin 2:08:41. Il keniota precede Shura Kitata e Abdi Nageeye. La svolta della gara arriva a 15 km dal traguardo. Do Nascimento guida, ma inizia ad avere un problema fisico. Si chiude nei bagni chimici e perde circa 30”, prima di sdraiarsi definitivamente a terra. Evansprende il comando della corsa, con El Araaby, Kitata, Nageeye alle sue spalle e a caccia di un posto nel podio. Il keniota entra a Central Park nel momento ...

Ritmo troppo elevato per il brasiliano Daniel Ferreira do Nascimento: dopo un ora e 40 minuti di corsa va giù in preda a fortissimi ...Tutto pronto per ladiYork 2022. Uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno nell'ambito dell'atletica e non solo si correrà nel pomeriggio italiano di questa domenica 6 novembre. La corsa verrà ...Si tratta della prima edizione della celebre corsa senza più restrizioni anti Covid. Oggi è tornata anche la maratona di Pechino ...Marcel Hug ha conquistato per la quinta volta la maratona di New York. Il campione paralimpico ha tagliato il traguardo in 1h25'26", migliorando di quasi 4 minuti il precedente record, vecchio ormai d ...