Maratona New York 2022 | risultati e classifica maschile | Evans Chebet trionfa | fuga folle di Do Nascimento Daniele Meucci 8°

(Di domenica 6 novembre 2022)ha vinto ladi New. Il keniano si è fatto uno splendido regalo per il suo 34mo compleanno (spegnerà le candeline tra quattro giorni), tagliando il traguardo in solitaria a Central Park e firmando la sontuosa doppietta Boston-Newnello stesso anno, ovvero ha conquistato la 42 km annuale più antica e quella più prestigiosa. L’africano, che in carriera hato anche a Valencia e a Otsu nel 2020 oltre che a Buenos Aires nel 2019 (anno in cui fu secondo a Milano), si è imposto con il tempo di 2h08:41.ha lanciato l’azione risolutrice sul Ponte di Queensboro (storicamente uno dei punti più impegnativi della gara): nei pressi del 24mo chilometro ha lasciato sul posto gli altri componenti ...

Ritmo troppo elevato per il brasiliano Daniel Ferreira do Nascimento: dopo un ora e 40 minuti di corsa va giù in preda a fortissimi ...Tutto pronto per ladiYork 2022. Uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno nell'ambito dell'atletica e non solo si correrà nel pomeriggio italiano di questa domenica 6 novembre. La corsa verrà ...Si tratta della prima edizione della celebre corsa senza più restrizioni anti Covid. Oggi è tornata anche la maratona di Pechino ...Marcel Hug ha conquistato per la quinta volta la maratona di New York. Il campione paralimpico ha tagliato il traguardo in 1h25'26", migliorando di quasi 4 minuti il precedente record, vecchio ormai d ...