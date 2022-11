Manuel Agnelli pubblica il video del singolo Lo sposo sulla torta

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 6 novembre 2022) , attualmente in radio, e che sentiremo dal vivo in occasione del tour nei club Loè il nuovoestratto dal primo album solista diAma il prossimo tuo come te stesso. Accompagnato da undiretto da Pierpaolo Moro (producer Blackball), il trascinante brano arriva dopo Proci e Milano con la Peste e ricalca la struttura della canzone soul postmoderna, giocando sul filo della schizofrenia di ogni relazione sentimentale («È tardi per chiamarlo amore / è presto per chiamarlo amore»). Così comelo introduce: “Ho scritto il pezzo per un duetto – doveva essere una canzonesperanza di poter rinnovare sè stessi e ricostruire un rapporto che si era arenato e così ho ...