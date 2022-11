Manchester United | Ten Hag amaro | «Inaccettabile perdere come oggi»

(Di domenica 6 novembre 2022) Il tecnico delloTen Hag ha parlato dopo la sconfitta rimediata dai Red Devils in casa dell’Aston Villa L’amarezza di Ten Hag dopo la sconfitta delcon l’Aston Villa: “Perdiamo la partita all’inizio del primo tempo e all’inizio del secondo tempo, e questo è. Sembravano più freschi, sembravano più pronti. Ognuno deve vincere i propri duelli. Non l’abbiamo fatto ed è decisamente deludente. I nostri giocatori sono esperti e devono leggere il gioco“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico esulta dopo la vittoria al debutto contro il: "Tutto fantastico. Coutinho Ecco quando rientra" L'Aston Villa di Emery manda al tappeto ilall'esordio. Le parole del tecnico dopo la vittoria per 3 - 1: LA ...1 Ilpunta Dusan Vlahovic : lo assicura il Daily Telegraph , secondo cui i Red Devils sono pronti a sfidare il Chelsea per l'attaccante della Juventus .Il Manchester United vuole una spinta con l'imminente partenza di Cristiano Ronaldo nel mezzo di una tempesta. Uno dei candidati sarebbe Dusan Vlahovic ...Di nuovo in campo e addirittura capitano del Manchester United, il lusitano non ha perso il nervosismo che lo contraddistingue negli ultimi mesi.