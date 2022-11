Maltempo su mezza Italia | allerta meteo in 7 regioni

(Di domenica 6 novembre 2022) Un’ondata diha colpito l’, soprattutto il Centro-Sud. Anche per la giornata domenica 6 novembre, il dipartimento di Protezione civile ha deciso di diramare una nuovagialla. Un ‘che si concretizzerà in un serio rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico per 7, tutte nel Centro-Sud. Si tratta di: Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Campania. Ci attende dunque una domenica con le ultime piogge che potranno ancora bagnare diverse aree del nostro Paese, prima del ritorno del bel tempo. A decretare infatti la fine del lungo periodo di bel tempo dei giorni scorsi è stato un freddo vortice ciclonico in arrivo direttamente dal Nord Europa che sta tutt’ora attraversando il nostro Paese ...

E quella appena passate è stata unamareggiata. Non vogliamo nemmeno pensare a cosa succederà in caso di mare in burrasca'.Una serie di piogge intense stanno colpendo l'Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, dove sarà in vigore un'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina. e fino alle 23.59 in alcune aree più ... Nubifragi, nevicate in montagna, allagamenti e frane. In Campania strade come fiumi, alberi e pali della luce… Impercorribili l'ex SS16 per Campomarino e la Sp142. Si attende l'intervento della Provincia di Foggia per ripristinare la viabilità ...A causa del forte maltempo delle ultime ore, i napoletani stanno riscontrando numerosi disagi tra le strade della città. Molte le difficoltà evidenziate nella viabilità e per i trasporti pubblici. All ...