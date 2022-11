Magari non Mussolini | ma | Come Trump Concita-Ezio Mauro | vergogna in tv contro Meloni | Video

(Di domenica 6 novembre 2022) Progressisti scatenati. No, non si arresta l'offensivaGiorgiae il suo governo, cosìnon si arrestano i continui richiami al fascismo, a quell'onda nera che popola soltanto le loro teste. Ultimo atto, la puntata di In Onda su La7 di sabato 5 novembre, il programma rosso spinto condotto da David Parenzo eDe Gregorio dove, per chiudere un quadretto a senso unico, ecco ospite in studio, la penna rossa di Repubblica, di cui è stato a lungo direttore. Ad imbeccareci pensa, la quale si rivolge al collega con queste parole: "Alla finedice che l'identità della destra è molto nitida,non la destra storica di, ma è la destra ...

AS Roma

Ed evitare,, di usare le istanze sindacali per giocare una qualche partita all'interno del centrosinistra. Altrimenti si resta nelle sabbie mobili delle contraddizioni, cheservono alla ...La mia idea, puressendo un tecnico, è che ci sia qualche problema con i pozzetti oè avvenuta la rottura di una pompa, visto che fino a qualche tempo fa questo disagioesisteva". Da ... Spugna: "Stiamo lavorando per fare qualcosa di straordinario" È come se Federer avesse dato le sue conoscenze a dei giovani. E poi magari si trova ad affrontarli in un torneo e loro lo buttano fuori. Non lo ha mai fatto nessun altro sportivo finché era in ...La guerra è brutta, la pace è bella. Questo il senso della manifestazione rosso-arcobaleno. E su tutto il resto, si sorvola. Su oltre 100mila persone, solo un paio di trotzkisti ...