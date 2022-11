Lutto nella musica | morto tragicamente | aveva 34 anni | fan distrutti

Today.it

Dice il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha proclamato ilcittadino: 'Era in ... Ugo De Girolamo era stato elettoscorsa legislatura in provincia di Forlì e vive a Modigliana, ...La nostra comunità di Apricena è incredula, abbiamo proclamato ilcittadino per la giornata ...giornata di domani pregheremo tutti insieme, come comunità, perché queste tragiche fatalità ... Tragico lutto nella famiglia Zelletta, Alessia, la sorella di Andrea, ha perso la bambina E’ morto stamattina nella sua casa a San Donato, a Milano, Carmelo La Bionda. Con il fratello Michelangelo formava il duo musicale ‘La Bionda’, conosciuto anche col nome artistico D. D. Sound… Leggi ...FABRIANO - Lutto all’ospedale Profili di Fabriano. Venerdì è deceduta l’infermiera Tiziana Coccia, 47 anni. Nativa e residente a Gubbio, ha sempre lavorato, dopo ...