L’Ong Humanity 1 a Catania | sbarcati donne e minori A bordo rimangono 35 migranti

Leggi su tpi

(Di domenica 6 novembre 2022) I primi a sbarcare sono stati tre minorenni e un neonato di 7 mesi. La nave1 della Ong ‘Sos’, con a179 naufraghi, è sbarcata nella notte al porto di, scortata da una motovedetta della Guardia costiera. Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita una ispezione sanitaria per individuare fragili,e bambini, i soli ai quali è permesso di sbarcare. Arimarrebbero ancora 35 persone, che, come riferisce la Ong, “le autorità italiane sembra non vogliano lasciar sbarcare: sono tutti uomini adulti, senza problemi medici”. “I primi a sbarcare sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, manon ci è stato assegnato come porto sicuro”, ha spiegato Petra Krischok, ...