Lo sbarco selettivo | la nuova dottrina Meloni per i migranti

'In questo momento al porto di Catania è in corso uno'. Lo ha detto il deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro al porto di Catania dove è in corso lodei migranti sulla Sos Humanity 1.'Corpi consumati di naufraghi già ...Si parla di ''. Le operazioni disono iniziate nella notte e hanno riguardato 144 persone, ne restano a bordo 35 . Loparziale è avvenuto dopo che l'esecutivo aveva ...«Il carico residuale e lo sbarco selettivo. Linguaggio inaccettabile per scelte a Catania ancor più inaccettabili, contrarie ai principi ...Dopo il controllo degli ispettori a bordo di Humanity 1, sono scesi solo i fragili, le donne e i bambini, come previsto dal nuovo decreto ...