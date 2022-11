LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia | Serie A basket in DIRETTA | si comincia

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28 Questi i quintetti iniziali:: Mannion, Jaiteh, Mickey, Weems, Cordinier: Anim, Reuvers, Hopkins, Cinciarini, Olisevicius 20.25 Ancora pochi minuti e poi avrà inizio l’ultimo match di questa sesta giornata diA. 20.20 Dall’altra parte del parquet ci sarà. I ragazzi di Massimiliano Menetti, in questo momento ottavi in campionato con due vittorie e tre sconfitte, sono reduci dall’affermazione casalinga contro Brindisi (per 92-78) e quest’oggi andranno a caccia della grande impresa. Non sarà ovviamente facile, ma l’obbligo sarà quello di provarci fino alla fine. 20.15 Dopo la sconfitta di venerdì in Eurolega contro l’Asvel Villeurbanne, le V ...