LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia 79-65 | Serie A basket in DIRETTA | le V Nere vincono e restano a punteggio pieno

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25 La nostrascritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 22.23 In casaci sono da segnalare i 18 punti di Jordan Mickey e i 15 di Isaia Cordinier. Non bastano invece ai 16 punti di Mikael Levon Hopkins e i 14 assist di Andrea Cinciarini. 22.20 È stato un match equilibratissimo fino a metà terzo quarto, poi le Vhanno allungato e hanno gestito il vantaggio fino al +14 finale. Grazie a questa vittoria, e complice la sconfitta di Tortona contro Brindisi, la squadra di coach Sergio Scariolo è ora prima in solitaria inA. Resta invece fermo a due successi il gruppo di Massimiliano ...