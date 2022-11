LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia 55-52 | Serie A basket in DIRETTA | grande equilibrio al PalaDozza

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAShengelia commette fallo su Reuvers. Due tiri liberi per il numero 3 degli ospiti. 60-53 Due tiri liberi a segno per Belinelli. Laallunga! Potrebbe essere il momento decisivo del match. 58-53 1/2 dalla lunetta per Diouf. 1’59” al termine del terzo periodo. 58-52 Pajola si lancia su una palla vagante nella propria metà campo e in contropiede trova i due punti che valgono il massimo vantaggio. 56-52 Cordinier completa il gioco da tre punti. Menetti chiama il time out. Al rientro sul parquet la squadra di casa potrà portarsi sul +4. 55-52 Cordinier segna con l’aiuto del tabellone e subisce fallo! 53-52 Schiacciata di Mickey su assist di Pajola. Hopkins commette il quarto fallo di squadra. Laè invece ancora a uno. 3’49” alla fine del terzo ...