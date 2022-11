(Di domenica 6 novembre 2022) Ilindi, sfida valida come sesta giornata dellaA1di. Dopo la sconfitta contro Tortona, in settimana, per i lagunari, è arrivata la seconda vittoria in Eurocup; avversario odierno sono i campani, a quota 4 punti e reduci dalla rocambolesca sconfitta contro Trieste. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 6 novembre sul parquet del Taliercio, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

SPORTFACE.IT

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Sampdoria - Fiorentina e Monza - Verona, e dalle 16.15, per la Serie B, Como -. In scaletta il ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Bologna - Torino 15:00 Monza - ...30 Tottenham - Liverpool LIGUE 1 13:00 Lorient - PSG SERIE B 16:15 Como -LEGA PRO 14:30 ... LIVE – Venezia-Napoli, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA SERIE B, 12^ GIORNATA - ore 14 Benevento-Bari 1-1 [37' Improta (BE), 77' rig. Cheddira (BA)] Brescia-Ascoli 1-1 [54' Ayè.SERIE B, 12^ GIORNATA - ore 14 Benevento-Bari 0-0 Brescia-Ascoli 0-0 Cittadella-Modena 0-0 Pisa-Cosenza 1-0 [12' Morusan (P)] Ternana-SPAL 0-0 Sudtirol-Cagliari.