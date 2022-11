LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | warm-up e gara | l’ultimo atto tra Bagnaia e Quartararo Orario TV8 | si inizia alle 9 40

Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, dunque, sono all'ultimo atto . Pecco partirà dall'ottava casella e sarà una prova molto complicata per lui: dover gestire la situazione senza rischiare troppo, ma ...... Sky Sporte in streaming su NOW Domenica 6 novembre Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2,Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.20: gara Moto2 Ore 13.15: ...La corsa di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito Ricardo Tormo è visibile anche in live ...Domenica 6 novembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Un finale ...