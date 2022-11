LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | si parte alle 14 00 | Bagnaia contro Quartararo per il Mondiale!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39 A proposito di costruttori, sinora nell’autodromo Ricardo Tormo hanno trionfato quattro differenti Case. Comanda la Honda, con 10 vittorie, seguita dalla Yamaha a 8. La Ducati ha raccolto 4 successi, mentre sono 2 le affermazioni della Suzuki. Interessante notare come nessun marchio sia ancora stato in grado di realizzare una sequenza di almeno tre successi consecutivi. 13.37 Nel frattempo escono dalla pit-lane tutti i piloti dellaper schierarsi in griglia. 13.36 Complessivamente, sono 6 le affermazioni italiane in questo autodromo.quattro già citate di Rossi, Morbidelli e, si aggiungo quelle di Marco Melandri (2005) e Andrea Dovizioso (2018). Dunque sono cinque gli uomini impostisi in più di un’occasione. Solo due di loro, però, ...

