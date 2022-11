LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | che duello tra Bagnaia e Quartararo! Ci si gioca il Mondiale!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 Binder è davvero incollato al codone della Ducati die riesce a completare la manovra di sorpasso su Pecco, che scende quindi in settima posizione. -20 Quartararo in questa fase si trova nella terra di nessuno, con un vantaggio di 1?3 sue 1?3 di ritardo dalla Honda di Marquez. Situazione ancora abbastanza comoda per Pecco in ottica Mondiale. -21 Quartararo sta trovando ritmo grazie alla pista libera e si avvicina a poco meno di 1? dalla coda del quartetto di testa.invece si sta difendendo dagli attacchi della KTM di Binder. -22 Beltra Miller e Marquez! L’australiano affonda la staccata sulla Honda e si riporta in terza posizione alle spalle di Rins e Martin. -23 Si ritira intanto Aleix Espargarò! Bastianini ...

Al pilota Ducati mancano prochi punti per laurearsi campione del mondo. Fernandez vince il titolo della Moto ...GP Valencia in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Laè arrivata al suo atto finale: alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW va in scena ...LIVE - MotoGP: segui in diretta la gara del Gran Premio di Valencia a partire dalle ore 14 a Sepang Gli aggiornamenti.Seguite LIVE con Motorsport.com il Gran Premio della Comunità Valencia, ultima sfida tra Bagnaia e Quartararo per il Mondiale MotoGP 2022.