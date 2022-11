LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | alle 14 00 Bagnaia si gioca il Mondiale Tardozzi risponde a Marquez

...00 interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla(canale 208), in ...Dalle ore 14 sarà possibile seguire la gara in diretta anche sul nostro sito con il nostro10.07 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento a più tardi per la gara decisiva del Mondiale! 10.06 Grande equilibrio nel warm - up mattutino a Valencia, con i primi 12 della classifica racchiusi in 4 decimi. Sono tanti i possibili pretendenti al podio in vista della gara pomeridiana.Ultima prova del mondiale con Pecco Bagnaia vicinissimo al sogno iridato. Quartararo si gioca il tutto per tutto ...Il Motomondiale 2022 vedrà culminare domenica 6 novembre il fine settimana del GP della Comunità Valenciana, con la gara che si disputerà a Valencia, e sarà valida come ventesima ed ultima tappa del… ...