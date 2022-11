LIVE Moto2 | GP Valencia 2022 | Ogura cade e Fernandez è campione! Acosta in vetta | Arbolino difende il podio

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA -6 giri: NOOOOOOO! Alcoba sbaglia completamente la frenata e stende proprio Pasini!!!!!!!!! -7 giri: Dixon passa Pasini e il romagnolo scivola in nona posizione. Ad ogni modo ottima prova per l’attuale voce tecnica di Sky! -7 giri:non molla! 7 decimi suche rimane in scia. Attenzione a Canet che si fa sotto a, distacco sotto il secondo -8 giri: Canet si porta a 1.6 da, con il milanese che ormai vedea 1.3 -8 giri:risponde a, ma il divario è sempre di 6 decimi tra i due compagni -9 giri:inizia a faticare e scende a 1.1 da, con Canet che gli si porta a 1.8. Riuscirà are il ...