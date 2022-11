(Di domenica 6 novembre 2022) Latestualedi Vero-Itas Trentino, partita valevole per la sesta giornata della regular season didimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, ottavi in classifica con sette punti, proveranno a sfruttare il campo di casa conquistare la terza vittoria stagionale. Servirà però una grande prestazione per riuscire a strappare qualche punto. Dall’altra parte ci saranno infatti i trentini di Angelo Lorenzetti, reduci dal terzo posto in Supercoppa e determinati a migliorare la quarta piazza in classifica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 6 novembre all’Arena di. Sportface.it vi ...

SPORTFACE.IT

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... In scaletta due partite di Serie A, Sampdoria - Fiorentina e- Verona, e dalle 16.15, per la Serie ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12:30 Bologna - Torino 15:00- Hellas Verona Sampdoria - Fiorentina 18:00 Roma - Lazio 20:45 Juventus - Inter PREMIER LEAGUE 13:00 ... LIVE – Monza-Trento: Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA Streaming Gratis Monza-Hellas Verona si affronteranno nella tredicesima giornata di Serie A alle ore 15:00: dove vederla in Diretta LIVE ...Ecoincentivi fino a 1500 euro, Recupero capitale investito in caso di sinistro chiedi info al tuo consulente. Equipaggiamenti di serie: - -Chiusura centralizzata - -Computer di bordo - -Start Power - ...