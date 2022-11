LIVE Maratona New York 2022 in DIRETTA | Kenya ed Etiopia contro il Resto del Mondo! L’Italia tifa Meucci

OA Sport

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Gianluigi Zamponi ore 14:30 - Rai Play 2 ( GUARDA LA DIRETTA ) Atletica Leggera -di New York (...... Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTAscritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (nella Grande Mela sono indietro sei ore rispetto a noi).NEW YORK 2022: ... LIVE Maratona New York 2022 in DIRETTA: sarà ancora sfida tra Kenya ed Etiopia L'Italia punta su Meucci, aggiornamenti dalle 14.40 Fattore “2” per l'Italia che corre per le strade iconiche della Grande Mela. Sono infatti 2.222 gli azzurri che partecipano alla 51esima edizione della Maratona di New York. Un numero in calo rispetto ...E’ finalmente arrivato il giorno della Maratona di New York, probabilmente la più famosa 42,195 km del mondo, che si snoderà nel pomeriggio italiano sull’affascinante percorso che va dal Ponte di Verr ...