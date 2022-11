LIVE Juventus-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | alle 20 45 comincia il derby d’Italia

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 L’vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi: i nerazzurri hanno sgasato in campionato con quattro vittorie di fila e hanno passato brillantemente il girone di Champions facendo fuori il Barcellona. 20.25 Giovani come Miretti e Fagioli in campo pergri: i bianconeri provano a dare una scossa a un campionato e una stagione sin qui deludente. Assente Vlahovic dalla lista dei convocati per un infortunio. 20.20 L’risponde con il canonico 3-5-2 con Onana in porta, difesa titolare formata da Skriniar, De Vrij e Acerbi, Dimarco e Dumfries sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo e attacco guidato da Lautaro e Dzeko. 20.15 Massimilianogri schiera un 3-5-1-1 con Szczesny tra i pali, ...

37 Dulcis in fundo . La tredicesima giornata di Serie A si chiude col posticipo di lusso della domenica sera tra- Inter , con fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: a dirigere il derby d'Italia Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Carbone e Giallatini con Ayroldi ...SarriCLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23,* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13,...20:08 - Fischi sonori, invece, per i nerazzurri durante il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:07 - Boato per i bianconeri che fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. 20:04 - ...Tra poco le squadre allo Stadium. 18:50 18:19 - MILIK IN ATTACCO - Questa sera, l'attacco della Juventus sarà guidato da Milik alle sue spalle dovrebbe esserci Miretti. 16:47 - CONFERMA PER FAGIOLI - ...