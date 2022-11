LIVE Juventus-Inter 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | entrambe le squadre molto prudenti

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33? DUMFRIES! Destro centrale bloccato da Szczesny dopo esser stato imbeccato bene da Lautaro. 31? Ottima lettura di Bremer su Barella: l’sarebbe andata in contropiede quasi in campo aperto. 30? Kostic svirgola il destro dalla distanza: rinvio dal fondo. 28? Ottima scivolata di Dumfries su Cuadrado che stava andando al tiro. 27? Sgambetto di Skriniar su Rabiot: punizione Juve. 26? DZEKO! Lautaro sfiora il pallone di testa suld’angolo e il bosniaco mette a lato la sua zuccata. 25? Danilo anticipa Dzeko sul buon pallone in mezzo di Dumfries. 24? Bene la difesa della Juve nell’anticipare Lautaro: l’tiene il pallone, ma non sfonda. 22? Buona giocata di Mkhitaryan, ma non trova la traccia per innescare la punta. 21? Fase di studio della partita: ...

FORMAZIONI UFFICIALI- INTERJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. AllegriINTER (3 - 5 - 2): ...37 Dulcis in fundo . La tredicesima giornata di Serie A si chiude col posticipo di lusso della domenica sera tra- Inter , con fischio d'inizio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino: a dirigere il derby d'Italia Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Carbone e Giallatini con Ayroldi ...22' - Lancio dalle retrovie per Barella, Bremer di testa aiuta Szczesny ad agguantare il pallone. 18' BREMER! - Il difensore bianconero recupera palla e rimane in avanti, sul cross ...20:45 - Doveri concede il via alle danze, è iniziata Juve-Inter 20:42 - Squadre in campo, Juve ed Inter stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento. 20:39 - ...