LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Martina Maggio chiude sesta al corpo libero a due decimi dal podio

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:00 Adesso sarà il momento dell’ultima finale di questi, quella alla sbarra maschile, di seguito la startlist: 1.MARIANO Arthur BRA 2.SUN Wei CHN 3.MALONE Brody USA 4.HASHIMOTO Daiki JPN 5.KAMOTO Yuya JPN 6.ZHANG Boheng CHN 7.GEORGIOU Ilias CYP 8.BULL Tyson AUS 17:58piazza percon 13.533, l’azzurro si è fermata a duedalcon una giuria che, in generale, oggi è stata molto severa. 17:57 Questo ildefinitivo: 1.Jessica Gadirova (14.200) 2.Jordan Chiles (13.833) 3.Rebeca Andrade (13.733) 4.Jade Carey (13.733) 17:55 JESSICA GADIROVA E’ LA NUOVA CAMPIONESSA DEL MONDO AL! La giuria premia la britannica ...

... Davide Novelli e Davide Rummolo ore 03:30Artistica: Campionati Mondiali 2022 Finali di ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...L'Italia si gioca le sue ultime chance al corpo libero con Alice D'Amato. La genovese, accreditata dell'ottavo punteggio di ingresso, ci proverà a viso aperto ma la concorrenza appare superiore alle ...La diretta testuale della finale All-Around individuale maschile ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre ...