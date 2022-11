LIVE – Catanzaro-Crotone 0-0 | Serie C 2022 2023 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Tutto pronto per uno dei big match della dodicesima giornata delC discenderanno in campo alle 14:30 di domenica 6 novembre con le due squadre a caccia dei tre punti. Ventinove punti e primo posto per i padroni di casa, una lunghezza in meno e seconda posizione per gli ospiti. Ildeve fare a meno dello squalificato Cuomo, ilsi affida a Iemmello. Si preannuncia un’atmosfera da brividi. Il ‘Ceravolo’ infatti è sold out. Chi vincerà nella bolgia giallorossa? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. COME VEDERLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...