LIVE Bologna-Torino 0-0 | prima occasione per Arnautovic | ritmi bassi

Al Dall'Ara, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Dall'Ara,e Torino si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23.Torino 0 - 0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1 COMINCIA LA SFIDA - Il primo ...Formazioni ufficiali- TorinoBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta. TORINO (3 - 4 ...PRIMO TEMPO 3' Attenzione, problemi per Pellegri, che è costretto subito ad uscire dal campo. Entra karamoh al suo posto. 1' Allontana la difesa granata sulla battuta ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...