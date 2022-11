Liga | Atletico Madrid frenato dall'Espanyol | LIVE il Valencia di Gattuso Stasera il derby di Siviglia

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, pare al capolinea l'epoca del Cholismo di Diego Simeone all'Madrid, e allora molti gioielli del colchoneros potrebbero lasciare il Wanda Metropolitano. Stando alle rivelazioni di Mundo Deportivo, uno dei candidati alla partenza sarebbe José Maria ......00 Fortaleza -GO 20:00 Cuiaba - Palmeiras 22:30 BULGARIA PARVASlavia Sofia - Cherno More 1 - 0 (Finale) Spartak Varna - Levski 0 - 1 (*) CSKA Sofia - Lok. Sofia 16:15 CILE PRIMERA ...Il portoghese segna il gol del pareggio al 79' evitando a Simeone il 2° ko consecutivo: 3° posto a rischio MADRID (Spagna) - La domenica della 13ª giornata della Liga si apre a Madrid con l' Atletico ...L'tletico Madrid, dopo le cocenti delusioni in Champions League, non riesce a reagire neanche in Liga 2022/2023 e pareggia con l'Espanyol.