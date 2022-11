Liga 2022 2023 | Joao Felix non basta all’Atletico Madrid | è 1-1 con l’Espanyol

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Continua il difficile momento dell’Atletico, che dopo le cocenti delusioni in Champions League non riescono a reagire neanche in. Nella tredicesima giornata, davanti al pubblico di casa, la squadra di Diego Simeone non va oltre l’1-1 contro. Una partita in cui la formazione della capitale ha anche potuto godere della superiorità numerica per circa sessanta minuti. Non èto, perché i Colchoneros sono anche anche andati in svantaggio al 62° sul gol di Darder. Ci pensa il solitoal 79°, dodici minuti dopo essere entrato in campo, a trovare il pareggio. Un solo punto nelle ultime due e ora il Betis può effettuare il sorpasso al terzo posto della classifica. SportFace.