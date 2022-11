Letta contro il governo Meloni | ' Lo sbarco selettivo è contro l' umanità e le regole internazionali'

(Di domenica 6 novembre 2022)che piega lee la Costituzione a suo uso e consumo. E questo non può essere accettato. 'Il carico residuale e lo: un linguaggio inaccettabile per scelte a ...

Lo dice Enricoad `Avvenire´ a proposito del congresso del Pd . "E' un allargamento per avere la partecipazione non solo dei nostri, ma anche di quella parte di società interessata ai temi del ......chiamato a raccolta un movimento ampio e persino disomogeneo (tanti i fischi al Pd di Enrico) ... "Non hanno capito assolutamente nulla, non siamo equidistanti, siamochi ha voluto questa ...Da questa mattina due attivisti del centro sociale 'Gallipettes occupato' sono saliti sulla gru del cantiere del Teatro alla Scala di Milano per protestare contro il regime carcerario del ...Il Reddito di cittadinanza vada a chi ne ha diritto. «Sono totalmente d'accordo a che le erogazioni vadano a chi effettivamente ne ha diritto secondo i requisiti di legge. Da parte ...