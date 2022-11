Le parole di Palmeri scatenano i tifosi del Milan. Sui social cattiveria gratuita contro Napoli

(Di domenica 6 novembre 2022) Ledi Tancredial termine di-Speziarossoneri: Cattiveriesui. Tancredigiornalista di SportItalia, nel post partita di-Spezia commentando la partita ha affermato: “Ho letto suiche idelesono impauriti dal“. Spulciando tutti i maggioridi questenon c’è traccia, ma se il giornalista ex CNN lo ha detto evidentemente avrà la sue fonti. Ledihanno scatenato l’entusiasmo eccessivo deirossoneri, che suihanno ...

Il giocatore, passato da una sponda all'altra del Naviglio, continua a far discutere. Ledel giornalista sono davvero chiareTancredi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, ha esaltato l'acquisto di Hakan Calhanoglu da parte dell'Inter, senza troppi giri di ......importante vedere come le ragazze approcceranno questo incontro " dichiara il tecnico Marco... Sulla stessa lunghezza d'onda ledell'attaccante Emilia Alibrio: "L'annata agonistica è ... TV PLAY | S’incendia il derby: “Ai milanisti rode, è un colpaccio pazzesco” Le parole di Tancredi Palmeri al termine di Milan-Spezia scatenano i tifosi rossoneri: Cattiverie contro Napoli sui social.Tancredi Palmeri ritratta il voto assegnato al Napoli in passato e distrugge la Juventus: 'Il peggior girone della storia delle italiane'.