Lavoro | Comune Milano cerca giovani donne 16-25 anni per progetto di empowerment femminile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022), 6 nov. (Adnkronos) - Ildi, dai 16 ai 25, per realizzare il suo primodi, ‘Mentorship'. Il bando per raccogliere le candidature è stato pubblicato sul sito istituzionale in questi giorni e resterà aperto fino al 27 novembre. L'obiettivo è quello di intercettare ragazze (residenti ao domiciliate per studio o) disposte a intraprendere un percorso di crescita, miglioramento, formazione e confronto con l'obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio talento e sulle proprie aspettative e prospettive nel mondo del. Per farlo, le ragazze ...