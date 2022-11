Latina | rapina due volte lo stesso supermercato Obiettivo del colpo | vino in tetrapak

(Di domenica 6 novembre 2022)– Nelle scorse ore, due equipaggi delle volanti della Questura sono intervenute presso ilCarrefour di viale Petrarca a seguito della segnalazione di un uomo armato di due coltelli. Il medesimo, sotto la minaccia delle armi, aveva tentato dire il punto vendita, seminando scompiglio e panico tra i numerosi avventori presenti, tra cui una bimba che aveva cercato rifugio, in lacrime, nascondendosi dietro una cassiera. Il malvivente aveva minacciato il direttore, dal quale pretendeva la consegna di alcune bottiglie di, ottenendo un rifiuto dal responsabile del punto vendita, il quale per sottrarsi alla minaccia armata deltore, si allontanava velocemente verso il parcheggio dellostore, dove sopraggiungevano due volanti. Per nulla intimorito ...

... Livia Forte - imputata nel processo Aste Ok e detenuta nel carcere di- e suo fratello ... 'i diversi pregiudizi penali e di polizia, tra cui furto aggravato,, spari in luogo pubblico, ...Il video della fuga è diventato virale sui social media in Americadopo che è stato diffuso ... L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, è rimasto illeso nel tentativo di. Tuttavia, ...Voleva solo il vino. E per ottenerlo era disposto a tutto. Ma forse non aveva calcolato che avrebbe potuto anche essere arrestato, finendo in carcere. Lui, un cittadino indiano di 41 anni, è entrato n ...Aveva messo a segno una rapina, armato di coltello, in un supermercato di Latina portando via alcune confezioni di vino senza pagare. Visto che tutto era andato liscio, il giorno dopo, ha provato a fa ...