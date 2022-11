La pesca australiana tesoro nascosto degli indigeni | Quandong | l' effetto sul nostro corpo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Conosciuto come la "", ilviene usato tanto in medicina quanto in cucina: si tratta di un frutto dal bel rosso vivace, che cresce nelle aree semi-desertiche dell'Australia. Usato da più di 50 mila anni dagli aborigeni, oggi ritrova spazio nelle ricette sia in versione fresca che essiccata perchè ha molteplici benefici salutari. Del resto ilcontiene due volte tante le vitamine C di un'arancia; è una fonte incredibile di vitamina E, acido folico, e sali minerali come magnesio e calcio, nonché di ferro e zinco. È ricco di rutina, un potente antiossidante in grado di ridurre la proliferazione dei radicali liberi. Questa sostanza lavora con la vitamina C per rafforzare i capillari, ridurre le occhiaie e rafforzare la pelle dagli effetti dell'invecchiamento. Composti per il 25% da proteine ...