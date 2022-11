La Nuova Zelanda tiene molto ai suoi cieli notturni

... quelli dell'Huascaran National Park (Perù); quelli nel Parco Nazionale dello Yellowstone e in quello di Yosemite (Stati Uniti); quelli di Te Wahipounamu (). Ambiente È la fine per il ...Il decollo del razzo Electron è avvenuto sabato 5 novembre 2022 alle 6:27 locali (le 17:27 UTC di venerdì 4 novembre) dalla rampa LC - 1B di Mahia, in. La società di servizi di lancio, con sede in California, aveva fatto il suo primo tentativo di recupero e riutilizzo del primo stadio durante la sua 26esima missione , denominata "There ...