(Di domenica 6 novembre 2022) Unaera Atalanta-1-2 è una partita che appartiene a unaera, per la squadra di Spalletti. La transizione è oramai completata: gli azzurri sono diventati così forti rispetto al contesto della Serie A, ed è un discorso di individualità che vengono sommate tra loro nell’ambito di un sistema tattico liquido eppure coerente, che possono vincere lesenza vincere il duello tattico. Imponendosi sugli avversari grazie a pochi minuti – ma ben assestati – di grande intensità. La sensazione, guardando e riguardando la gara di Bergamo, è che l’Atalanta dovesse spingere fortissimo per poter mettere in difficoltà il. Di converso, alla squadra di Spalletti è bastato fare pochissimo – aspettare il momento di stanca degli avversari, e poi attivarsi – per segnare due gol. Per vincere la ...

IlNapolista

F ui tra quanti gioirono per la dignità restituita a Giffoni, rammaricandomi per l'altissimo prezzo fatto pagare ad un innocente cuistata anticipata la pena al giudizio. Incredibilmente. Pur ...Dopo dieci anni di assenza, un premier italiano " lapresidente (declinato al femminile, toh!)... Come dire chemeglio se restava a casa. Il fatto è che, come abbiamo scritto in apertura, il ... La nuova era del Napoli: un quarto d'ora per chiudere le partite - ilNapolista Alla cerimonia non sarà presente la premier Meloni. La nipote del presidente: “Non mi sarebbe sembrato il caso” ...“La militarizzazione del mondo è sempre passata dal combustibile fossile, Ucraina compresa, ma oggi la Generazione Z non si nasconde una grande verità: stiamo ...