La Moto Gp ha un nuovo re italiano | il rapporto con Vale | i due ritiri e la fidanzata Chi è Pecco Bagnaia

...cinque oggi ma dopo 5 giri ho cominciato a soffrire con l'anteriore della. Non ha importanza. E' stata lo stesso una grande giornata, sono molto felice". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia, il...Tredici anni dopo Rossi (2009), un italiano conquista diil titolo nella massima cilindrata, a mezzo secolo da quando centauro eitaliani vincevano la classe regina, con Giacomo Agostini e ...La corona di campione del mondo di Moto2 è finita sulla testa di Augusto Fernandez. Nella lotta per il trionfo finale che lo vedeva in battaglia con Ai Ogura, lo spagnolo l'ha spuntata grazie al risul ...Alla scoperta del nuovo campione della MotoGP, in sella all'italiana Ducati: l'ascesa, il talento e la ferocia, le sfide con Quartararo, la fidanzata Domizia, la passione per la pesca, i risotti, la J ...