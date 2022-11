La madre di Nadia Toffa | “Non ti lascerò tempo per piangere” sono le parole di sua figlia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 novembre 2022) Margherita Rebuffoni, laditorna a Verissimo, l’indimenticabile Iena non si può dimenticare e se lei non ha mollato la sua mamma ha dovuto capire perché non c’è più. “E’ stato un dolore straziante, una cosa devastante ma io la sento vicina, sento che c’è, lei mi aiuta,non mi è mai venuta in sogno ma so che c’è sempre”. La mamma din ricorda: “Non c’era stata nessuna avvisaglia, un briciolo di mal di testa, la stanchezza, è svenuta e poi lei ha capito immediatamente che la situazione era grave… L’unica cosa che le ha detto il professore che l’ha operata è che poteva subire l’intervento” e l’hanno operata cinque volte ma il tumore non stava fermo, tornava. “Aveva un coraggio e una voglia di vivere incredibile il giorno dopo l’operazione era ...