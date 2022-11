La Juventus stende l’Inter | vittoria pesante | la quarta consecutiva

(Di domenica 6 novembre 2022) Finisce con un successo dellail big match di questa sera tra i bianconeri e. A decidere i gol di Rabiot e di Fagioli. Laesce con i tre punti dal match dell’Allianz Stadium contro. I bianconeri riescono a riscattare la pessima prova in Champions League ottenendo un successo contro gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...spareggi contro le terze classificate della Champions League dove potrebbe ritrovare lada ... al secondo infatti ci arriva il Monaco chesenza troppe difficoltà la Stella Rossa per 4 - ...Il Sangiuliano6 - 4 dopo i calci di rigore il Piacenza nel match del Garilli valevole per i sedicesimi ... dove incontreranno laUnder 23 in una sfida che si preannuncia davvero ...