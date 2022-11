La Juventus batte l’Inter e cambia la classifica di Serie A – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 6 novembre 2022) Grandi verdetti in questa tredicesima giornata diA. I risultati degli ultimi due big match hanno regalato tante sorprese che sconvolgono eno completamente le gerarchie del nostro campionato. Due vittorie strameritate pere Lazio contro le rivali storiche, rispettivamente Inter e Roma, che portano le squadre di Sarri e Allegri in posizioni nobili. Due ottime prestazioni in gare sulla carta davvero complicate, soprattutto per i due momenti storici in cui arrivavano le squadre. I biancocelesti arrivavano dalla cocente delusione europea con conseguente retrocessione in Conference che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Di seguito, laaggiornata dopo 13 giornate.-Inter, ...