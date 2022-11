La guerra dei Chang per il dominio nei semiconduttori. Il libro di Aresu

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022) Da “Ildel XXI secolo. Cina, Stati Uniti e lainvisibile sulla tecnologica” (Feltrinelli), di AlessandroSemiconductor Manufacturing International Corporation, Smic, la fonderia cinese più avanzata e importante, in parte di proprietà statale, è nata nel 2000 per rispondere all’enorme richiesta di chip nella vorticosa crescita manifatturiera cinese. L’ha costituita, ironia della sorte, un cittadino di Taiwan e degli Stati Uniti, di nome Richard. Non è parente di Morris, l’imprenditore nato nel 1931 e fondatore di Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), ma la sua storia si incrocia in modo incredibile con quella del maestro dei chip. Richardnasce in Cina nel 1948, ma a meno di un anno si sposta a Taiwan coi suoi genitori e va a lavorare a lungo negli Stati ...