La Fiorentina non sbaglia a Marassi Bene il Monza | Verona nei guai

(Di domenica 6 novembre 2022) Vittoria importante per lasul campo della Sampdoria.anche il, con ilche è sempre più ultimo. Una vittoria che i tifosi aspettavano, soprattutto per da una dimostrazione di forza su un campo sempre ostico come quello di. Laha rispettato le speranze dei suoi tifosi, regalando una gioia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

E lasi ferma più. Quarto successo consecutivo per gli uomini di Italiano, fra campionato e Conference League, che vincono anche a Genova (0 - 2) contro la peggiore Samp della sua storia (...Gioco fermo 31'ci sarà rigore: Marinelli rivede la ua decisione. Si riparte con una rimessa dal fondo 30' CHECK VAR 28' RIGORE. ovic incaricato a batterlo menre i giocatori ...GENOVA - La Sampdoria perde in casa con la Fiorentina, un gol per tempo, e accentua la crisi. La cura Stankovic tarda a far sentire i suoi effetti e le prove d'appello diminuiscono. La sorpresa di gio ...Prosegue il buon momento della viola di Italiano, che vince 2-0 a Marassi. Palladino ritrova i tre punti dopo tre sconfitte di fila: battuto il Verona. Ansia per le condizioni di Sensi ...