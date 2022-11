La celebre e forse sbagliata storia della contessa assassina del Seicento

(Di domenica 6 novembre 2022) Elizabeth Báthory fu condannata per aver ucciso più di 600 ragazze, ma secondo alcuni storici le accuse furono gonfiate

Corriere del Mezzogiorno

Qui Collodi si mostra anche fine conoscitore del dibattito sul ruolo dell'egoismo e dell'altruismo nell'economia moderna, eaveva in mente lafrase di Adam Smith: "Non ho mai visto fare ...... L'uomo che uccise Liberty Valance , mette in bocca al personaggio del giornalista lafrase:..." che alla bella età di 89 anni Liliana Cavani stia girando un film ispirato proprio al suo ... Dal ministro del Mare al ministro della Battigia