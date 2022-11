Kiev | russi puntano ad un ' genocidio energetico' | ma resistiamo

si prepara a un possibile black out Intanto continua la battaglia sul campo. La città di Kherson e altri nove centri urbani della regione, annessa dai, sono senza corrente elettrica. A ..."Siamo onesti: la Federazione russa sta cercando di commettere un genocidio energetico, mae l'Ucraina resisteranno". Lo scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "il piano di protezione è semplice" e prevede "difesa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...