Kiev al buio | il blackout dopo i bombardamenti russi

(Di domenica 6 novembre 2022) L'operatore elettrico statale ucraino ha annunciato ile in altre sette regioni del Paese, a seguito dei devastanti attacchialle infrastrutture energetiche. La mossa arriva mentre le forze russe continuano a bombardare città e villaggi ucraini con missili e droni, infliggendo danni alle centrali elettriche, alle forniture idriche e ad altri obiettivi civili, in una guerra logorante che si avvicina al traguardo dei nove mesi. Ukrenergo, l'unico operatore delle linee di trasmissione ad alta tensione dell'Ucraina, ha inizialmente dichiarato che iprogrammati si sarebbero verificati nella capitale e nella regione di, oltre che in diverse regioni circostanti - Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Poltava e Kharkiv. L'azienda ha poi fatto sapere che le interruzioni ...