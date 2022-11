“Kate Middleton è cambiata” | più sicura che mai col cappotto rosso da 3400 euro

Leggi su dilei

(Di domenica 6 novembre 2022) Da, non potevamo aspettarci altrimenti. Da quando è diventata Principessa del Galles, titolo che era appartenuto a Lady Diana, è. E in modo molto più evidente rispetto agli altri membri senior della Famiglia Reale. Che fosse pronta per assumere questo ruolo non stupisce, ma che lo abbia fatto in così breve tempo è certamente un segnale importante per il suo futuro e per quello della Monarchia britannica., com’èla Principessa del Galles Il cambio di rotta della futura Regina d’Inghilterra non è solo un’impressione colta da un occhio attento, ma è il frutto di uno studio condotto da un’esperta del linguaggio del corpo, Judi James. Queste le sue parole a Express: “Il linguaggio del corpo diè cambiato da quando è ...