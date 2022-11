Juventus-Inter | Vlahovic out dai convocati Ok Chiesa

(Di domenica 6 novembre 2022) Niente Dusanper. Slitta ancora il rientro dell’attaccante serbo, come aveva lasciato intendere Massimiliano Allegri alla vigilia del derby d’Italia. “Lo devo valutare“, aveva spiegato il tecnico che ha quindi deciso di non rischiarlo neanche per la panchina. In attacco Milik, Di Maria e Soulè, oltre a. “Dobbiamo aumentargli il minutaggio”, aveva detto l’allenatore bianconero. L’ex Fiorentina potrebbe entrare nel finale. I: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin. Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli. Attaccanti:, Milik, Di Maria, Soulè. SportFace.

Non sarà presente questa sera per il derby d'Italia, decisione ormai presa: può accomodarsi in panchinaLa scelta ormai è stata fatta, non ci sarà dal primo minuto per. Le ultime notizie vedono Simone Inzaghi convinto della sua decisione: nonostante Alessandro Bastoni abbia superato l'influenza, il difensore non sarà presente nella formazione ...JuricCLASSIFICA SERIE A:Napoli* 35 punti; Milan* 29, Atalanta* 27; Roma 25; Lazio e24; Udinese* 23;22; Torino 17; Salernitana 17*; Sassuolo 15*; Empoli 14*; Bologna e Fiorentina 13; ...La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro l’Inter di questa sera. Quello che era solamente una paura stamattina, si è tramutato in realtà: Dusan Vlahovic non appare ...La sfida tra Juventus ed Inter sarà particolare, era infatti dal 2004 che entrambe le squadre non erano così lontane dalla vetta ...