Juventus-Inter | vietato perdere Pareggio già annunciato?

(Di domenica 6 novembre 2022) Sia lache l’sono in un momento della stagione dove è. Lanon può permettersi diper non aumentare ulteriormente il divario dalla parte alta di classifica, l’per continuare la sua rincorsa fatta di soli risultati positivi nel mese di ottobre. Le parole dei due tecnici a confronto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: L’vince contro il Sassuolo, il riepilogo del sabato di Serie A L’vince a Cagliari, riepilogo domenica di Serie A Probabili formazioni, Coppa Italia Highlights ...

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, potrebbe tornare alla Juve in caso i bianconeri vengano sconfitti stasera con l'Antonio Conte potrebbe tornare allagrazie... all'. In caso i bianconeri dovessero uscire sconfitti stasera contro i nerazzurri, infatti, la panchina di Massimiliano Allegri sarebbe a forte rischio. Secondo quanto ...Poche sfide al mondo hanno il fascino del derby d'Italia, ma quest'annoavrà un sapore diverso. La sfida, valida per la tredicesima giornata di Serie A, sarà infatti a tutti gli effetti un antipasto di quello che vedremo, tra 15 giorni esatti, al Mondiale ...Cinque partite oggi, si chiude con il big match di Torino: le due grandi deluse del campionato a confronto Alle ore 12,30 Bologna-Torino apre la domenica calcistica della tredicesima giornata di Serie ...Più che derby d'Italia, derby delle perdite: come ricorda Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, Juventus e Inter hanno sommato un miliardo di deficit negli ultimi tre anni, ...