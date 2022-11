Juventus-Inter 2-0 | Oppini impazzisce di gioia | la sua reazione VIDEO

Il centrocampista della, praticamente sempre titolare con Allegri , si è sbloccato anche dal punto di vista realizzativo come confermato dal gol contro l', il suo quinto in stagione ...22.40 Calcio, Serie A: JuventusInter 2 - 0 Labatte l'e riscatta l' eliminazione dalla Champions. Allo Stadium secco 2 - 0 e quarta vittoria di fila per i bianconeri che a 25 punti superano proprio i nerazzurri, a 24. Apre le ...TORINO - La Juve di Max Allegri piega l' Inter (2-0) con le reti di Rabiot e Fagioli e raggiunge la Roma al quinto posto a quota 25 punti. JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cu ...Sarà un Derby d'Italia che inizierà in modo speciale, prima ancora del fischio d'inizio. Uno Juve-Inter prima del quale l'Allianz Stadium, che sarà caldissimo per la grande sfida, tributerà una grande ...