Juventus-Inter | 10 momenti cult | Iuliano-Ronaldo e non solo | VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022), partita valida per la 13^ giornata di Serie A, è una delle grandi classiche del nostro campionato. Ecco dieciindimenticabili

All'appello mancano ancora. Gli azzurri hanno fatto en plein contro le dirette avversarie, totalizzando 12 punti su 12. Ci sarebbe da considerare anche la sfida contro l'Udinese che ...Come sta Dusan Vlahovic Potrà essere disponibile per il derby d'Italia con l'di stasera all'...(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, ...I bianconeri sono pronti a tuffarsi sul mercato. Da qualche settimana stanno seguendo con grande attenzione un terzino ...L'Allianz Stadium si illumina per il derby d'Italia. Alle 20:45 Juventus ed Inter chiuderanno il tredicesimo turno di Serie A, il terzultimo prima della pausa Mondiale. I bianconeri ...